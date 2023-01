Si l’on veut bien être magnanime, Episode XOXO (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) a au moins le mérite de cocher la case d’une catégorie de jeu qui était pour l’instant absente du service par abonnement Apple Arcade (mais était-ce un mal ?). Episode XOXO est ce que l’on appelle « un jeu de romance », ici dans son acception la plus triviale. Le joueur (on va plutôt parier qu’il s’agira d’une joueuse dans 99,9% des cas) fait avancer une aventure de pure romance (désir – amour – tromperies, dramas en tous genres) par le biais d’un système classique de choix multiples. De multiples scénarios sont proposés, et il est possible de customiser son personnage (l’amoureux ou l’amoureuse).

Sur le fond, il n’y aurait rien à redire à type de sujet et de gameplay, hormis le fait ici que cet Episode XOXO enfile des tonnes de perles de niaiseries, au point que l’on voit mal à quel public féminin le conseiller. En dessous de 10 ans on est clairement au niveau de l’app toxique (cool l’apprentissage des dramas, de la rivalité et de la superficialité amoureuse où tout se base sur l’attrait physique), et au delà, on se dit quand même qu’il existe un peu plus consistant pour des adolescentes, même sur la thématique des relations amoureuses. Ceci étant dit, et au vu de la multiplication de ce type de jeu sur l’App Store, il y a visiblement un public pour ça…