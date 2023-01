Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Samsung. Le numéro un du marché mobile a vu ses bénéfices s’écrouler sur le trimestre écoulé, et le géant de l’électronique ne pourra même plus compter sur son marché d’origine, la Corée du Sud, pour se refaire une santé. Si l’on en croit en effet ET News, le NIS ( National Intelligence Service ) devrait rendre un avis favorable pour que l’iPhone soit enfin autorisé dans les administrations et institutions publiques sud-coréennes. Jusqu’ici, seuls les mobiles de Samsung avaient reçu l’agrément pour les commandes de mobiles dans ces administrations, mais le NIS s’apprêterait donc à changer la donne en autorisant tous les mobiles compatibles avec le Mobile Device Management, un outil sécurisé de déploiement et de pilotage de flottes de smartphones.

Le discours public du NIS reste encore très prudent toutefois, mais les augures pencheraient clairement en faveur d’Apple : « Nous continuons à recueillir les opinions d’Apple et des studios de développement sur le MDM » a déclaré un porte-parole du NIS à la publication. « Nous prévoyons de finaliser et de mettre en œuvre les normes dès que possible. » L’ouverture à la concurrence des administrations publiques sud-coréennes serait effective dès le mois de février. Pour Apple, ce serait évidemment une excellente nouvelle ; on parle tout de même ici de flottes de plusieurs dizaines de milliers d’appareils par administration.