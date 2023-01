Apple Plans s’améliore aux États-Unis et au Canada avec une nouvelle fonctionnalité liée aux parkings, en partenariat avec SpotHero. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver et réserver une place de stationnement selon les lieux.

La disponibilité des parkings dans l’application peut être filtrée en fonction d’un support pour la recharge des voitures électriques, de l’accessibilité aux fauteuils roulants et plus encore. Plus de 8 000 lieux sont référencés aux États-Unis et au Canada.

Pour profiter de la nouveauté, il suffit de choisir un lieu connu sur Apple Plans (comme Madison Square Garden à New York), toucher le bouton Plus et sélectionner la section Parking qui apparait à côté d’un logo bleu. Le site de SpotHero se lance et il est ainsi possible de chercher une place de stationnement et la réserver, sans jamais quitter l’application Plans. Il est certain qu’un système natif aurait été un peu plus intéressant qu’un simple chargement de page Internet. Peut-être pour plus tard.

La fonctionnalité est pour le moment disponible sur iPhone. Elle se veut en cours de déploiement, il est donc possible qu’elle n’apparaisse pas encore chez vous si vous faites le test dès maintenant. Un support pour l’application Plans sur Mac se fera un peu plus tard, mais il n’y a pas encore de précision pour ce qui est de la date de disponibilité.