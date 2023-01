Le superbe beat them all TMNT: Shredder’s Revenge (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad)), inspiré par le jeu d’arcade multijoueurs de 1989, vient de débarquer sur iOS, mais malheureusement (ou heureusement pour les concernés), le jeu est uniquement réservé aux abonnés Netflix. Absolument identique aux versions consoles et PC, ce TMNT: Shredder’s Revenge confirme l’énorme talent du studio français Dotemu (ici épaulé par Playdigious pour la version mobile), qui avait déjà créé l’évènement avec un Street of Rage 4 de toute beauté (probablement l’un des meilleurs titres de la gen précédente).

Les sorties récentes du catalogue Netflix Games sont bien plus alléchantes que les dernières exclusivités d’Apple Arcade. Attention Apple…

Bien évidemment, ce TMNT: Shredder’s Revenge est compatible avec les manettes externes (MiFi, PlayStation, Xbox), ce qui ne sera pas du luxe étant donné le gameplay particulièrement nerveux et la rugosité de pas mal d’adversaires. Pour ceux qui ne l’auraient jamais approché sur consoles et PC, le jeu bénéficie d’une réalisation rétro-gaming absolument impeccable, avec des animations hilarantes lors de certains coup et une bande sonore à la hauteur du chaos ambiant. Absolument incontournable sur iOS… et pour les abonnés Netflix donc.