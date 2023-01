Si l’on en croit les chiffres de data.ai , et pour la première fois depuis 2008 et l’introduction de l’App Store, les boutiques applicatives mobiles ont vu leur chiffre d’affaires baisser en 2022. Certes, la baisse du CA reste minime (-2% sur l’année), mais cette dernière tranche avec la forte croissance constatée en 2021 (+19%). Au global, l’App Store et le Play Store ont rapporté 167 milliards de dollars l’an dernier. A noter que la baisse des revenus concerne quasi exclusivement les jeux mobiles, dont le CA a chuté de 5% sur l’année écoulée, à 110 milliards de dollars tout de même (soit toujours plus de la moitié du CA des apps mobiles). Les autres catégories d’apps ont vu leur CA progresser de 6% sur la même période (58 milliards de dollars)

Malgré la petite baisse des revenus, le volume de téléchargement a augmenté de 11% sur un an et le temps passé sur les apps a lui aussi progressé (+ 9% sur Android). Plus de téléchargements, plus de temps passé sur les apps mais moins d’argent dans les caisses ? Tout porte à croire que les utilisateurs privilégient les apps gratuites et se montrent nettement plus parcimonieux concernant les achets in-apps, une attitude plus raisonnable et « comptable » qui explique sans doute le retrait récent de nombre de jeux mobiles basés sur le modèle free-to-play.

Les boutiques applicatives subiraient aussi de plein fouet le gros coup de mou du secteur mobile en Chine, les ventes de smartphones ayant lourdement chuté dans le pays sur les 3 derniers trimestres. « Pour la première fois, les facteurs macroéconomiques freinent la croissance des dépenses mobiles », a ainsi déclaré Theodore Krantz, le CEO de data.ai. « Les dépenses de consommation se resserrent alors que la demande de mobile est l’étalon-or », a ajouté Krantz.