La Directors Guild of America (association des réalisateurs américains) a officialisé la liste des nominations pour les DGA Awards, l’une des principales cérémonies de récompenses aux Etats-Unis, après les Oscars, les Golden Globes et les Emmys. Les réalisateurs Aoiffe McCardle et Ben Stiller sont nommés respectivement pour les épisodes de Severance « Cache-Cache » et » Le nous en nous » (le sublime épisode final de la série) dans la catégorie « série dramatique », Bonnie Hunt et Anne Rento sont nommées respectivement pour les épisodes « Moi, amber Brown » et « Haloweeen » dans la catégorie « programmes pour enfants » et enfin, 5 spots de pub Apple (!), soit « Share the Joy » (Apple AirPods ‑ TBWA\Media Arts Lab), « Accessibility » (Apple – Apple Direct), « Run Baby Run » (iPhone ‑ Apple Direct), « Hard Knocks » (Apple Watch Series 7 – Apple) et « Detectives » (iPhone 13 Pro – Apple) sont nommés dans la catégorie « publicité ».

Cette liste de nominés a été publiée juste après la cérémonie des Golden Globes, durant laquelle Apple TV+ a fait complètement choux-blanc ! L’incompréhension règne (y compris aux Etats-Unis) concernant l’absence totale de prix pour Severance, mais il semble bien que la série de Ben Stiller est peut-être finalement un peu trop complexe pour les critiques américaines. Les DGA Awards auront donc l’occasion de « corriger » cette curieuse absence de la meilleure série du moment aux différents palmarès de prix. La cérémonie des DGA Awards se tiendra le 18 février prochain à l’hôtel Beverly Hilton situé à Beverley Hills.