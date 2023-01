Twitter annonce que son application iOS propose désormais aux utilisateurs la timeline « Pour vous » par défaut. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un espace proposant des tweets qui sont censés intéresser chaque utilisateur selon leurs goûts. Cela fonctionne avec un algorithme.

Ainsi, Twitter a supprimé l’icône en forme de paillette en haut à droite de l’interface de l’application qui permettait aux utilisateurs de basculer entre « Pour vous » et « Les plus récents », et l’a remplacée par deux onglets intitulés « Pour vous » et « Abonnements ». La section « Pour vous » montre toujours aux utilisateurs les tweets des personnes qu’ils suivent dans le désordre, saupoudrés de tweets suggérés par un algorithme et provenant de personnes qu’ils ne suivent pas, tandis que « Abonnements » montre les tweets dans un ordre chronologique inversé pur.

L’idée ici est qu’il est possible de passer d’une section à l’autre en effectuant un simple balayage vers la gauche ou la droite de l’écran. Il n’est plus nécessaire de toucher une icône dans le coin supérieur droit. Et au lancement de l’application, les utilisateurs observent par défaut « Pour vous ».

Selon les dires de Twitter, ce changement est en place dès maintenant. Il est toutefois possible que vous ne le voyez pas encore. Si c’est le cas, attendez quelques heures ou jours, et la modification apparaîtra.

The “For you” and “Following” tabs replace “Home” and “Latest” and will be pinned to the top of your timeline so you can easily switch between them. Swipe to switch timelines instead of tapping the ✨ icon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023