C’est la fin de Twitter qui devient X. L’application iOS du réseau social a été mise à jour aujourd’hui sur l’App Store pour acter le changement de nom et d’icône. Cela a déjà eu lieu du côté d’Android.

Le changement de Twitter en X a été annoncé pour la première fois il y a quelques jours par Elon Musk, qui détient le réseau social. Son objectif est de relancer la plateforme pour qu’elle aille au-delà du simple réseau social. Il veut, notamment, proposer tout un système de paiement.

Un élément cocasse est que le nom de l’application Twitter a bien été remplacé par X… mais la fiche sur l’App Store mentionne toujours Twitter dans la description, et ce à plusieurs reprises. C’est du moins le cas sur les fiches traduites. Sur la version originale en anglais, il est bien question de X dans la description.

Pour les abonnés à l’abonnement Blue, qui permet notamment d’avoir son compte certifié, il y a du changement concernant la personnalisation de l’icône. Au revoir l’oiseau, bonjour la lettre X.

This is like an alternate universe pic.twitter.com/y2oAkF522W

— Ian Zelbo (@ianzelbo) July 28, 2023