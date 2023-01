Apple Business Connect est le nom d’un nouvel outil annoncé aujourd’hui. Apple fait savoir que les enseignes, entreprises et autres professionnels peuvent désormais modifier leurs vitrines au niveau de l’application Plans.

Les entreprises peuvent désormais personnaliser leur vitrine dans l’application Plans avec un logo de marque, des images et d’autres informations importantes. Une boutique peut par exemple afficher des promotions en cours, là où un restaurant peut présenter son menu. Les entreprises peuvent également mettre en avant diverses actions, telles que la commande de produits, la réservation d’une table au restaurant, la réservation d’une chambre d’hôtel ou autre en passant par des prestataires (comme Booking.com pour les hôtels).

De plus, les enseignes et entreprises peuvent personnaliser la manière dont les informations importantes apparaissent dans les applications Messages, Cartes (ex-Wallet) et au niveau de Siri.

Apple Business Connect est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis et arrivera un peu plus tard dans le reste du monde. Il ne faut donc pas s’attendre à avoir immédiatement des changements au niveau de l’application Plans en ce qui concerne les informations (sauf pour les Américains).

« Nous avons créé Business Connect pour fournir aux utilisateurs d’Apple du monde entier les informations les plus précises sur les lieux où manger, faire du shopping, voyager, etc », a déclaré Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services. « Apple Business Connect donne à chaque propriétaire d’entreprise les outils dont il a besoin pour entrer en contact avec ses clients de façon plus directe, et prendre davantage le contrôle de la façon dont des milliards de personnes voient et s’engagent avec leurs produits et services chaque jour ».