Dans la série « utilisons un appareil électronique pour un usage qu’il n’était pas sensé avoir au départ », voici donc l’Apple Watch Ultra, que la société norvégienne Triangula a largement détourné de son usage initial. La startup nordique a eu en effet l’idée ingénieuse (et pour tout dire un brin flippante) de se servir d’une Apple Watch Ultra afin de détecter l’origine de coups de feu !

Dans le détail, ce système de détection se composé d’un drone DJI surmonté d’une Apple Watch Ultra, et d’une application mobile, Triangula Scout, installée sur la toquante. Les données des trois microphones de l’Apple Watch Ultra et de son GPS ultra précise sont récoltées par l’app afin de détecter la provenance directe d’un ou de plusieurs coups de feu, par triangulation à la fois « sonore » et géolocalisée. A noter que l’Apple Watch Ultra a été ici privilégiée pour sa batterie plus imposante que sur les autres modèles d’Apple Watch, ce qui garantit une plus grande autonomie lors de ces missions de « surveillance sonore ».

On n’imagine mal Apple se faire l’écho de cet usage détourné, d’autant que les clients de Triangula Scott st principalement les forces de l’ordre, des sociétés de sécurité privées ou des agences gouvernementales.