Apple ne semble plus si pressé que cela de lancer sur le marché des MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de processeurs M2 Pro et M2 Max. Les leaks pointaient initialement vers un lancement de ces machines à la fin 2022, puis au premier trimestre 2023, mais DigiTimes croit savoir qu’il faudra se montrer encore plus patient. La société d’analyse taiwanaise affirme en effet qu’Apple aurait pris une nouvelle fois la décision de reporter la commercialisation des MacBook Pro M2, cette fois au printemps (soit une fourchette entre avril et juin tout de même). A ce rythme, il y a désormais de grandes chances que cette nouvelle gamme soit présentée durant la prochaine WWDC (ou un peu avant).

Les MacBook Pro M2 Pro/Max sont d’autant plus attendus par les professionnels que le gain entre le M1 et le M2 reste assez minime. Les puces Pro et Max afficheront sans doute le boost de puissance logiquement attendu par les pros (et les amateurs exigeants), surtout si TSMC a la bonne idée de passer la gravure à 3nm (contre 5nm pour la gamme actuelle de M2). Peut-être aura t-on droit aussi à une vraie caméra Face ID en façade, sachant que l’encoche est suffisamment large pour accueillir les capteurs nécessaires au scan 3D du visage.