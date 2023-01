Quelques heures après les deux nominations de Severance pour les DAG Awards (Directors Guild of America), Apple TV+ est à nouveau à l’honneur pour les SAG Awards (Screen Actors Guild) et les WGA Awards (Writers Guild of America). Severance est nominé deux fois pour les SAG Awards, une fois pour le casting de la série dans son ensemble (« Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series ») et une seconde fois pour Adam Scott qui pourrait bien repartir avec le trophée du meilleur acteur dans une série dramatique (« Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series »).

La série Black Bird est elle aussi nominée pour les SAG Awards ; Taron Egerton est ainsi nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans une mini-série (« Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series »), idem pour Paul Walter Hauser. Deux acteurs d’une même série nominés dans la même catégorie de prix, voilà qui n’est pas fréquent.

Apple TV+ frappe encore plus fort pour les WGA Awards, avec pas moins de 12 nominations au total, dont 3 pour Severance (meilleure série dramatique, meilleure nouvelle série, meilleur drame épisodique). Les 9 autres nominations concernent “Bad Sisters”, “The Problem with Jon Stewart”, “Carpool Karaoke: The Series”, “Life By Ella”, “Amber Brown” et “Circuit Breakers”. Apple TV+ est le service de streaming qui a récolté le plus de nominations aux WAG Awards 2023.