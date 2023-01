Apple TV+ vient enfin de lâcher le premier trailer de Sharper, un thriller avec en vedettes principales Julianne Moore, John Lithgow, Sebastian Stan, Justice Smith et Briana Middleton. Le scénario reste encore vague (même après le visionnage du trailer), mais il sera visiblement question d’arnaques entre multimillionaires new-yorkais (pour rappel, Sharper signifie « tricheur » en anglais, ou « individu qui vit d’escroqueries par la ruse »). Le synopsis n’en dit pas beaucoup plus : « Lorsque les apparences sont trompeuses, les motivations sont douteuses et les espoirs contrariés ». Voilà voilà… Au delà du scénario encore très vague, la mise en scène et la photographie semblent à priori particulièrement soignés, ce qui est une constante dans les productions Apple TV+ (et A24 ici).



La réalisation du film est assurée par Benjamin Caron, à qui l’on doit 3 épisodes d’Andor sur Disney+ (série d’ailleurs étonnamment correcte dans la mélasse actuelle des productions Disney). A noter que Sharper bénéficiera d’une sortie en salles aux Etats-Unis à partir du 10 février prochain. Le film sera ensuite disponible sur Apple TV+ le 17 février.