Canalys et IDC sont d’accord sur un point : les ventes de PC se sont écroulées en 2022 (-16,4% pour Canalys, -16,5% pour IDC), une baisse brutale qui s’explique aussi par le simple fait que 2021 avait été une année record en terme de ventes. Les confinements successifs et le développement du télétravail avait alors poussé les consommateurs à s’équiper massivement. Les deux sociétés d’analyse des marchés sont encore synchrones concernant les pourcentages de baisse des principaux fabricants de PC : Lenovo (environ -17%), HP (-25 % et des poussières), Dell (-16,1% pile poil pour les deux cabinets d’analyse), le trio de tête a souffert.

Apple est au pied du podium, et une fois encore la firme de Cupertino ne parvient pas à faire l’unanimité des prévisions. Canalys estime ainsi que les ventes de Mac ont baissé de -6,2% sur l’ensemble de l’année 2022 tandis qu’IDC table sur une hausse des ventes de Mac de 2,5% (Apple est même l’unique fabricant à afficher une croissance de ses ventes). La différence de prévision est importante (comme souvent) mais la conclusion est la même au final : le Mac a terminé l’année avec une part de marché de 9,5% pour Canalys, de 9,8% pour IDC. Sur le Q4, le Mac est même aux alentours des 11% de Pdm. Près de 10% de Pdm pour le Mac, sur une année pleine en plus, voilà qui ne s’était plus vu depuis le milieu des années 80, lorsqu’Apple vendait aussi des toute une gamme d’Apple II (IIC, IIe, Color, etc.).