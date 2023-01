[Attention, cet article contient de petit spoils sur les saisons précédentes] Servant, la série fantastique et parfois horrifique de Night Shyamalan, va enfin livrer tous ses secrets. Le premier épisode de la quatrième et dernière saison est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+ (les épisodes suivants seront disponibles chaque vendredi). Le pitch de ce premier épisode (baptisé Pigeon) donne rapidement le ton :« La guerre entre Leanne et l’Eglise des Moindres Saints est à son comble ».



On retrouvera donc avec plaisir Dorothy (Lauren Ambrose), Sean (Toby Kebbell), Julian (exceptionnel Rupert Grind) et bien sûr Leanne (Nell Tiger Free) dans cette histoire fantastique qui n’a cessé de gagner en enjeux et ramifications. Si la saison 1 portait surtout sur la psychose de Dorothy et sur son vrai-faux bébé, la série a petit à petit développé un scénario beaucoup plus complexe, la jeune nounou Leanne se retrouvant au coeur d’une lutte d’influence épique sur fond de sorcelleries.

La qualité du casting et de l’acting, la mise en scène léchée et le sens du mystère emportent largement le tout, et font de ce Servant l’une des meilleures séries fantastiques actuellement visibles sur une plateforme de streaming. Ne la manquez pas !