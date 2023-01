Vous ne saviez pas ce qu’il advenait d’une Apple Watch après un petit séjour dans une machine à IRM ? Une personne en a fait la malencontreuse expérience après avoir oublié de retirer son Apple Watch avant de passer son IRM. Pour rappel, il est bien sûr obligatoire de retirer tout objet métallique et électronique de son corps lors d’un tel examen, mais pour une raison inconnue, la patiente en question n’avait pas été mise en garde.

Et donc, que s’est t-il passé après l’IRM ? Une conséquence presque logique : la polarité de l’Apple Watch a été inversée, si bien que la toquante ne peut plus se fixer que sur la partie plate du chargeur par induction. Un résultat spectaculaire donc… mais logique : l’IRM génère en effet un très puissant champ magnétique qui vient frapper chaque atome et molécule du corps. Les atome renvoient ensuite une onde dont la fréquence dépend de leur position, ce qui permet leur localisation et donc l’imagerie en 3 dimension.

A ne pas reproduire bien sûr lors de votre prochaine visite chez le spécialiste, d’autant plus que l’Apple Watch n’est pas particulièrement donnée. Rien ne dit que les dégâts sur la montre n’auraient pas pu être plus grave qu’une simple inversion de polarisation.