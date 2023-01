llustré (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu de puzzle (de vrais puzzzles) un peu particulier puisque « chaque puzzle commence par une illustration présentée sous forme d’ébauche, accompagnée des mots cachés de l’histoire écrite par l’artiste sur son œuvre ». L’objectif consiste ici de terminer à la fois le puzzle et l’histoire, les mots apparaissant au fur et à mesure que l’on complète l’illustration. Malin, il est aussi possible de basculer de l’illustration au texte afin de résoudre le puzzle proposé. Si le gameplay de ce petit jeu indé n’est clairement pas révolutionnaire, on note toutefois le grand soin apporté à la direction artistique, sans oublier une jolie bande originale.

A noter que le jeu dispose aussi de puzzles spécialement conçus pour les enfants et qu’un mode multijoueurs permet de résoudre les puzzles à plusieurs. Bon, on aurait bien aimé quelque chose de plus consistant (les jeux casus s’empilent vraiment depuis plusieurs semaines) et du même niveau que le TMNT: Shredder’s Revenge qui vient de sortir dans le catalogue Netflix Games, mais il faut croire qu’Apple Arcade est en train d’abandonner les joueurs mobiles les plus exigeants.