La série Ted Lasso aurait elle donné de nouvelles idées à Apple ? Le Daily Mail affirme en effet qu’Apple chercherait à acquérir les droits de diffusion de la Premier League, soit le championnat de football britannique. Les matchs seraient bien évidemment visibles sur la plateforme de streaming Apple TV+, qui s’apprête d’ailleurs à accueillir la MLS (le championnat de foot nord américain) dans les prochaines semaines. Les droits de la Premier League seront de nouveau disponibles aux différents appels d’offres à partir de 2025. Pour l’instant, ces droits de diffusion sont détenus par Sky Sports, BT Sport, et partiellement par Amazon.

Cette « information » est à prendre avec les pincettes d’usage (on parle ici du Daily Mail, pas du New York Times), d’autant qu’elle suit de peu une fausse rumeur sur un rachat possible du club de Manchester United par Apple. Il n’en reste pas moins qu’Apple TV+ a une faim de loup de contenus sportifs, et qu’après l’échec des négociations sur les droits de la NFL, il doit encore rester à Apple un joli bas de laine. Les 2,7 milliards de dollars qu’Apple prévoyait de payer pour les droits de la NFL sont désormais disponibles pour autre chose. Pour la Premiere League ?