Apple TV+ repart avec deux trophées de la 28ème édition des Critics Choice Awards, un résultat assez mitigé au vu de la qualité des séries présentées en sélection (Pachinko, Black Birds, Severance, Téhéran, Bad Sisters) et du nombre de nominations (8). Pachinko remporte un prix dans la catégorie de la meilleure série en langue étrangère, et concourrait d’ailleurs contre une autre série Apple TV+, l’excellent Téhéran.

Pachinko, ou l’histoire sur 4 générations d’une famille sud-coréenne immigrée aux Etats-Unis

Le prix du meilleur second rôle dans une mini-série est revenu à Paul Walter Hauser pour sa fantastique interprétation du tueur en série Larry Hall dans la série Black Bird. A noter que le regretté Ray Liotta avait été nommé dans la même catégorie (et pour la même série). Une fois encore donc, Severance est repartie bredouilles, ce qui ne lasse pas de surprendre alors même que la création de Ben Stiller est l’une des trois séries les mieux notées (public et critique) de l’année 2022. La saison des prix va se poursuivre désormais avec les Writers’ Guild of Great Britain awards, qui pourraient bien récompenser l’excellent Slow Horses et son acteur vedette Gary Oldman.