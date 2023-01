Netflix a mis à jour son application iOS avec du nouveau pour ce qui est de l’interface. On retrouve essentiellement davantage de fluidité dans les animations et de nouveaux effets selon l’angle de l’iPhone.

Dès le lancement de l’application, Netflix propose une grande affiche d’un film ou d’une série. Il est possible de faire son choix avec les boutons sur la partie supérieure. On peut également choisir une catégorie pour se voir proposer un autre programme. Le service de streaming propose ensuite un bouton pour lancer la lecture et un autre pour ajouter le contenu à sa liste afin de le mettre de côté pour le regarder plus tard. Et un simple appui sur l’affiche permet d’avoir les détails sur le film ou la série.

Comme dit précédemment, il y a un effet sur les affiches selon l’angle de l’iPhone dans la main. Il est question d’un effet 3D et aussi d’un effet dégradé pour s’adapter au thème général.

Janum Trivedi, un responsable du design chez Netflix, a publié une vidéo sur Twitter pour montrer le résultat final. Il liste les éléments suivants :

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023