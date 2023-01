Il y a quelques jours, Tim Cook en personne partageait une vidéo Shot on iPhone de 17 minutes portant sur la thématique du Nouvel an Chinois (nouvel an lunaire exactement). Comme d’habitude, le résultat était franchement épatant pour une vidéo entièrement filmée à l’iPhone, même s’il faut bien garder à l’esprit que ce n’est pas l’iPhone qui permet d’obtenir de bons cadrages, une belle photographie ainsi qu’une mise en scène soignée.



Sans maitrise de base de la « grammaire » cinématographique, les qualités techniques (indéniables) de l’iPhone en vidéo ne servent en fait pas à grand chose. Apple vient de publier une seconde vidéo Shot on iPhone, mais cette fois il s’agit d’une featurette sur les coulisses du tournage de la vidéo Through the Five Passes, avec en sus les commentaires du réalisateur Peng Fei (passé par l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son).



Pour rappel, le court métrage Through the Five Passes a été réalisé avec des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max avec les fonctions suivantes activées (selon les séquences): Action mode, Cinematic mode, Macro, Low Light, Ultra Wide, Telephoto, Stabilisation, ProRes.