Les émeutes d’employés survenues dans l’usine de Zhengzhou ont été l’un des faits marquants de l’année 2022 d’Apple. Suite à ce chaos, la production d’iPhone avait chuté de plus de 30% sur le site, occasionnant d’énormes retards de livraison ainsi qu’une baisse significative des ventes d’iPhone 14 Pro, et ce au pire moment de l’année. Quelques semaines ont passé depuis ces évènements, et Foxconn vient de prendre une décision radicale qui semblera sans doute assez logique dans le contexte : Wang Charng-yang, le directeur d’exploitation et d’assemblage des iPhone, vient d’être remplacé par Michael Chiang (à ne pas confondre avec le célèbre tennisman qui avait gagné Roland-Garros à 17 ans dans des conditions incroyables).

Wang Charng-yang ne quitte pas la société et rejoint même le conseil d’administration de Foxconn, ce qui ne signifie pas pour autant que le changement de poste serait autre chose qu’une sanction de l’intéressé. Bloomberg affirme toutefois que « Wang, qui a été nommé au conseil d’administration de Hon Hai à l’été 2022, reste administrateur, et son départ du rôle d’exploitation de l’iPhone n’est pas lié aux perturbations de production liées au Covid que Foxconn a subies l’an dernier ». Les médias taiwanais rapportent un autre son de cloche et affirment de leur côté que Wang Charng-yang a bien été limogé de son poste de directeur d’exploitation suite aux conséquences des émeutes de Zhengzhou.