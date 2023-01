Chaque année, les Annie Awards récompensent les meilleures oeuvres d’animations ou les films intégrant des procédés d’animation. En 2021, l’excellent Wolfwalkers avait récolté pas moins de 5 Annie Awards (pour 10 nominations), et en cette année 2023, le service de streaming d’Apple se distingue avec 11 nominations (pour 6 programmes), dont 7 pour le très beau L’enfant, la taupe, le renard et le cheval (c’est un pur bijou). Ce court métrage animé signé du duo Charlie MacKesy et Peter Baynton est ainsi nominé dans les catégories Special Production, Best FX/TV/Media, Character Animation – TV/Media, Direction-TV/Media, Music-TV/Media, Production Design – TV/Media, et Editorial – TV/Media.

Congratulations to the #TheBoyTheMoleTheFoxAndTheHorse team on their seven #AnnieAwards nominations including Best Special Production. pic.twitter.com/ns7gXezZxQ — Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 18, 2023

5 autres productions Apple TV+ sont nominées les Annie Awards, soit El Deafo ! (meilleure mini-série), Prehistoric Planet (meilleurs effets spéciaux), Ted Lasso: The Missing Christmas Mustache (meilleur spot de pub en animation), Luck (meilleur chara-design) et Finch (meilleure animation de personnage pour le robot Jeff). Une sacré moisson qui se traduira peut-être par de nouvelles statuettes dans l’armoire à trophées… La 50ème cérémonie des Annies Awards se tiendra samedi 25 février au Royce Hall du campus de l’UCLA.