Si de nombreux géants de la tech semblent mettre le frein sur leurs nouveautés dans un contexte d’inflation galopante (et semblent plus préoccupés de lancer des plans de licenciements massifs), Apple de son côté n’en fait décidément qu’à sa tête. Quelques heures après le lancement d’un nouveau modèle de HomePod (encore plus cher que son prédécesseur qui avait pourtant « bidé »), on vient donc d’apprendre que le casque XR Reality Pro est en passe de rentrer en production ! DigiTimes affirme en effet que la production de masse pourrait démarrer à partir du mois prochain, dès lors en fait que le fournisseur GSEO (Genius Electronic Optical ) sera en mesure de livrer des composants d’objectif pour le casque.

Si l’on en croit les dernières rumeurs, le casque Reality Pro sera présenté par Apple durant le printemps, peu avant ou pendant la prochaine WWDC (programmée début juin), la commercialisation étant prévue pour le Q3 ou le Q4. Le Reality Pro devrait embarquer une douzaine de capteurs, intégrer des fonctions de hand tracking, d’eye tracking, de face tracking et même de leg tracking (mouvement des jambes), et disposerait de lentilles Pancake avec affichage MicroLED 4K par œil. La batterie serait externalisée (portable à la ceinture) et le tout fonctionnerait avec un deux processeur, un M2 custom pour l’affichage VR, et un H2 pour la gestion des données des différents capteurs. Les manipulations se feraient à priori grâce à la reconnaissance gestuelle (hand tracking), sans manettes dédiées donc. Le Reality Pro fonctionnerait sous système d’exploitation xrOS. Le tarif du Reality Pro serait compris entre 2000 et 3000 dollars.