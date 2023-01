Alors que la saison des nominations bat son plein, Apple TV+ a annoncé un déluge de nouveautés, avec en sus, une fois n’est pas coutume, de nombreux trailers pour patienter. La saison 3 de Ted Lasso est donc datée au printemps prochain, et il ne faudra pas trop attendre non plus pour admirer les premières saisons des séries Shrinking, Swagger, The Reluctant Traveller, Hello Tomorrow!, Dear Edward, ou bien encore The Big Door Prize, les secondes saisons de The Afterparty, et du drôlissime Schmigadoon! ainsi que les longs métrages City on Fire, The Last Thing He Told Me et Extrapolations ! N’en jetez plus ! Pour ne rien gâcher, on a donc droit cette fois à pas moins de 5 nouveaux trailers, du jamais vu en terme de communication.

Shrinking : « Shrinking » suit un psychologue en deuil qui commence à enfreindre les règles de la thérapie et à dire à ses patients tout ce qu’il pense vraiment. Passant outre sa formation et son éthique, il se voit initier des changements énormes et tumultueux dans la vie de tout le monde… Y compris dans la sienne. » Avec en vedettes Harrison Ford et Jason Segel.



Hello Tomorrow! : « Dans un univers rétrofuturiste, une équipe de commerciaux emmenée par le charismatique Jack Billings (Billy Crudup) est bien déterminée à bouleverser la vie de ses clients en leur proposant d’acheter des multipropriétés sur le Lune ». Avec en vedettes Billy Crudup et Haneefah Wood.

Dear Edward (N’oublie pas de vivre en VF) : « Un garçon de 12 ans devient l’unique survivant d’une catastrophe aérienne. Alors qu’Edward et d’autres personnes touchées par la tragédie tentent de donner un sens à la vie après l’accident, des amitiés, romances et relations inattendues se forment. »

The Reluctant Traveler : « Cette série de huit épisodes suit Eugene Levy alors que ce dernier visite certaines les destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde, au Costa Rica, en Finlande, en Italie, au Japon, aux Maldives, au Portugal, en Afrique du Sud et aux États-Unis, explorant les cultures environnants ainsi que des lieux et hôtels remarquables ».



The Big Door Prize : « Les habitants d’une petite ville voient leur vie transformée quand une mystérieuse machine apparait et promet de révéler le véritable potentiel de vie de chacun. Ils commencent alors à changer de profession, à reconsidérer leurs relations avec les autres et à remettre en question leurs croyances. tout ça dans l’espoir d’un avenir meilleur ». Avec Chris O’Dowd et Gabrielle Denis dans les rôles principaux.