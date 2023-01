L’iPhone d’Apple est l’un des smartphones les plus chers du marché, avec l’iPhone 14 Pro Max qui est le plus coûteux de la dernière gamme en date d’Apple. Le ticket d’entrée est de 1 479€ et on peut même monter jusqu’à 2 129€ si l’on décide de prendre le stockage maximum, à savoir 1 To. Autant dire que protéger son smartphone contre les risques de autres peut presque paraître obligatoire au vu du tarif. La première étape la plus commune est l’achat d’une coque de protection. Mais encore faut-il qu’elle protège réellement le téléphone en cas de chute ou autre.

Ainsi, la coque de protection va aider, mais ce n’est pas la solution miracle pour autant en ce qui concerne les iPhone (et les smartphones sous Android d’ailleurs). Il y a toujours un risque. Et pour éviter le pire, il est réellement préférable de prendre une assurance, avec si possible un service qui se charge de tout couvrir au niveau de l’iPhone afin qu’il tienne le plus longtemps possible. Cela doit inclure la couverture de la casse de l’écran, les pannes, le vol, l’oxydation, la perte et plus encore. Une telle assurance existe-elle ? La réponse est oui, il est question d’une assurance affinitaire.

Place à l’assurance affinitaire

Une assurance affinitaire, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une assurance qui se charge d’assurer un groupe d’objets ou d’appareils d’une même catégorie. Dans le cas présent, cela concerne les produits électroniques et donc l’iPhone. Il y a par exemple le cas de Goodz, une assurance affinitaire sur Parachut.com. Celle-ci vient assurer la plupart des appareils multimédia et donc l’iPhone. Il est question de tous les modèles pour les téléphones d’Apple, ce qui est un bon point. La police d’assurance Goodz promet d’assurer contre la casse accidentelle de l’écran et le dos de l’appareil (avec prise en charge du téléphone par un professionnel), la panne du téléphone ou l’un des composants (haut-parleurs ou micro ne fonctionnant plus), l’oxydation (en cas de chute dans de l’eau), le vol ou encore la perte (qui se traduira par un remplacement avec un iPhone de gamme identique). Et qui dit assurance dit possibilité d’en profiter quand le téléphone n’est plus sous garantie.

Vous l’avez donc compris, au vu du prix des iPhone, avoir une assurance affinitaire est réellement intéressant. Ce n’est pas le moment de dépenser plusieurs centaines d’euros, voire dépasser le cap des 2 000 euros, dans un iPhone pour ensuite assister à une catastrophe et se rendre compte que le téléphone a un écran cassé, qu’il a été volé ou autre chose. Surtout qu’à 9,99€/mois et sans engagement, il serait dommage de passer à côté. C’est une sécurité qui sera bien utile en cas de pépin et qu’il faudrait donc privilégier.

[Sponso]