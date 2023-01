Siri est très loin d’être l’assistant numérique que nous promettait la SF. Le développeur Mate Marschalko réalise pourtant l’impossible en reliant Siri (l’interface vocale) à GPT-3 – le moteur d’IA développé par OpenAI que l’on retrouve au coeur de GhatGPT -, et le résultat est positivement spectaculaire. L’IA peut ainsi répondre à des questions aussi complexes que « Je viens de remarquer que j’enregistre cette vidéo dans le noir au bureau, peux-tu faire quelque chose à ce sujet ? », le tout bien sûr avec des phrases complexes, longues et variées. Le développeur demande aussi à siri-GOT-3 ce qu’elle pourrait faire pour l’aider à mieux dormi, et Siri, via Raccourcis (shortcuts) et Maison (Home) baisse le thermostat à 19° !

Shortcuts sert ici d’interface entre Siri, GPT-3 et les appareils compatibles HomeKit. dès qu’une commande vocale est envoyée à Siri, celle-ci ouvre en fait une requête Shorcuts vers GPT-3 ; l’IA livre alors sa réponse… qui est de nouveau analysée via Shortcuts afin de correspondre avec les commandes HomeKit. Voilà en TRES gros résumé le processus d’ensemble, mais l’on se doute bien que le montage final est en réalité beaucoup plus complexe. Si ce n’était le tarif de chaque commande, qui coûte pas moins de 0,014 $ par requête API envoyée à GPT-3, le système apparait presque sans faille, et surtout préfigure vraiment ce qu’auraient du être les assistants vocaux de nos smartphones avec un peu plus d’efforts sur l’IA.