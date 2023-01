Développé par le studio Game Freak, à qui l’on doit les jeux Pokémon, Pocket Card Jockey: Ride On (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) est un titre hybride, qui mélange le gameplay du solitaire et la course de chevaux, le tout enrobé dans une DA mignonne comme tout. Pocket Card Jockey: Ride On est en fait la version 3D de Pocket Card Jockey (sorti sur Nintendo 3DS), avec des courses « plus dynamiques » nous promet le studio. Le principe est simple : plus le joueur aligne des suites de cartes (et rapidement si possible), plus son canasson est motivé pour aller chercher la victoire ! Des cartes spéciales permettent d’obtenir des bonus en course (niveau +1 pour le cheval, nouvelles techniques, capacités boostées, etc.), mais il faudra veiller à surveiller l’endurance de notre cheval, élément déterminant pour finir la course dans les chevaux de tête.



Il est aussi possible d’élever des poulains issus de l’accouplement entre deux chevaux que l’on aura préalablement entrainés. Ces poulains héritent des meilleures capacités de leurs parents, et deviennent ainsi de redoutables concurrents lors des prochaines courses ! Bien pensé et fichtrement addictif, ce Pocket Card Jockey: Ride On est une bonne pioche, disponible uniquement sur Apple Arcade.