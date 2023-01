C’est vendredi, jour de sorties pour Apple TV+. Les amateurs de thriller seront sans doute ravis d’apprendre que Truth be Told rempile aujourd’hui pour une saison 3, toujours bien sûr avec Octavia Spencer en vedette dans le rôle de l’enquêtrice Poppy Parnell. Seul le premier épisode de la saison 3 est disponible (1 épisode chaque semaine). Dans cet épisode intitulé « A la mélodie des doux oiseaux » Poppy Parnell enquête sur la disparition de la fille adolescente d’une amie. Le nouveau podcast de Poppy est d’ailleurs consacré « aux disparitions non médiatisées de jeunes filles noires à Oakland ».



L’autre sortie de ce vendredi 20 janvier c’est L’île des Formes, une série d’animation pour enfants basée sur les ouvrages à succès de Mac Barnett et Jon Klassen. « Sur une charmante petit île, Carré, Triangle et Cercle partagent des aventures et tissent des liens d’amitié tout en apprenant à vivre avec les différences de chacun ». Cette série clairement destinée aux tous petits (jusqu’à 3-4 ans maxi) bénéficie d’une chouette DA et d’un vrai sens de l’humour. Les 8 épisodes de la saison 1 sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.