Après la neige, le déluge : la Californie a subi ces deniers jours des pluies diluviennes accompagnés de fortes crues et d’inondations. Des dizaines de milliers de personnes ont du être évacuées et l’on compte une vingtaine de victimes. Au milieu de ce naufrage (au sens propre et au sens figuré), il y a aussi de belles histoires, comme celle de ce berger australien de 18 mois sauvé des eaux… grâce à son AirTag ! Le 16 janvier à San Bernardino, Seamus le chien s’est retrouvé emporté par les crues jusqu’à un bassin de rétention. Sa propriétaire, Emilie Brill, n’a pas eu le temps de réagir : « Il s’est éloigné de moi et il est juste descendu dans ce bassin de drainage. L’eau coulait si vite. Je pense qu’il a juste mis une patte dans l’eau, et il était parti. »

Seamus, tout fier dans le camion des pompiers venus le secourir

Des témoins ont vu Seamus se débattre à la surface de l’eau à plus d’un kilomètre de l’endroit où ce dernier avait été emporté par le courant, puis plus rien, le chien avait tout simplement disparu. Finalement, Seamus a été sauvé grâce… à l’AirTag accroché à son collier. Lse pompiers sont ainsi parvenus à localiser l’animal qui s’était caché dans un tube d’accès. Ironie de l’histoire, Apple déconseille fortement d’attacher un AirTag à un être humain ou à un animal domestique, mais bien entendu, personne n’est obligé de suivre ces recommandations.