Tweetbot et Twitterrific, deux applications Twitter populaires sur iOS et macOS, sont mortes. Tapbots, qui édite la première, et Icon Factory, qui s’occupe de la seconde, ont respectivement annoncé avoir mis un terme.

Twitter a confirmé aujourd’hui avoir volontairement banni les applications tierces. Le réseau social a mis à jour son accord de développement et plus exactement la partie « Restrictions » en indiquant que les développeurs ne peuvent pas « créer un service ou un produit de substitution ou similaire aux applications de Twitter ». De fait, les applications tierces ne peuvent plus fonctionner.

Tapbots a publié une série de Tweetbot pour dire au revoir à Tweetbot, tout en publiant une image avec une tombe et les dates avril 2011 – janvier 2023 :

Say Goodbye to Tweetbot.

We've been proud to serve you over the last 12+ years, but due to circumstances beyond our control, we have to shut down Tweetbot.

Thank you so much for your patience and outpouring of support over these tough times at Tapbots. https://t.co/PjHePIkCpb pic.twitter.com/e45XXU7ugF

— Tapbots (@tapbots) January 20, 2023