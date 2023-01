Aspyr a mis à jour le jeu SimCity 4 pour supporter nativement les Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1, M2 et leurs variantes. Cela va améliorer les performances et faire du bien à l’autonomie.

Il était déjà possible de jouer à SimCity 4 sur un Mac Apple Silicon, mais cela impliquait d’utiliser la version conçue pour les Mac avec processeurs Intel et donc Rosetta 2 d’Apple. Rosetta 2 vient « émuler » les applications Intel pour qu’elles puissent tourner sur les nouveaux Mac. Cela fonctionne dans la plupart des cas, mais il arrive que cela coince. Et quand ça marche, cela utilise (un peu) des ressources et joue sur l’autonomie. Autant dire qu’une version native pour Apple Silicon est donc la bienvenue.

Aspyr a publié deux tweets pour l’occasion. Le premier vient célébrer les 20 ans de la sortie de SimCity 4 et annoncer l’optimisation pour Apple Silicon. Dans le second tweet, le studio propose une vidéo partageant quelques faits sur le sujet.

ICYMI #SimCity4 is now optimized for Apple Silicon on the @AppStore  pic.twitter.com/cfh5wCIFpC

Thank you for 2️⃣0️⃣ years of gaming!

#SimCity4 is 2️⃣0️⃣ years young & Optimized for Apple Silicon on the @AppStore 🧑‍💻

When’s the last time you played? Do you know all the secrets? 🤫

Take a look and see what you may have missed 👇 pic.twitter.com/p02Lf33yIZ

— Aspyr (@AspyrMedia) January 20, 2023