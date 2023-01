Développé initialement par Square Enix pour le service par abonnement Apple Arcade, le JDR Various Daylife (Lien App Store – 24,99 euros – iPhone/iPad) est aujourd’hui disponible à la vente dans l’App Store mais aussi sur Android, et c’est une première. Certes, le jeu avait été bouté hors d’Apple Arcade il y a quelques mois, mais jamais encore une « exclusivité » du service (sur mobile) n’avait rejoint la boutique du petit robot vert (cas à part des jeux Apple Arcade « + », qui sont en fait des titres déjà disponibles sur l’App Store et/ou sur Android). Avec sa belle DA et son gameplay qui mixe les phases de RGP et de « simulation de vie quotidienne », Various Daylife était l’une des belles pépites d’Apple Arcade, disponible aussi d’ailleurs sur Nintendo Switch, PS4 et PC.



L’arrivée du jeu dans l’App Store permet de comprendre pourquoi Apple Arcade est une bonne affaire : Square Enix facture en effet son jeu à 24,99 euros, soit 5 mois d’abonnement à Apple Arcade. Il ne fallait donc pas louper ce Various Daylife lorsque ce dernier était encore dispo dans Apple Arcade….