Le prestigieux Festival de Sundance a mis à l’honneur hier STILL: A Michael J. Fox Movie, un documentaire sur la vie mouvementée du célèbre acteur de Retour vers le Futur. Réalisé par l’oscarisé Davis Guggenheim, STILL: A Michael J. Fox Movie racontera le début de carrière de J. Fox, alors que ce dernier n’était encore qu’un petit gars (au sens propre comme au sens figuré) de l’armée canadienne, jusqu’à à son statut de superstar dans les années 80.

Bien entendu, il y sera aussi beaucoup question de la maladie de Parkinson, diagnostiquée chez l’acteur alors que ce dernier avait à peine 29 ans. La façon héroïque dont Michael J. Fox a affronté sa maladie, le soutien sans failles de sa famille et de ses innombrables fans seront aussi abordés au travers d’images et de documents inédits. A noter que ce documentaire a déjà été vu par une partie de la critique américaine, qui n’a pas assez de mots louangeurs pour décrire la qualité du métrage. The Hollywood Reporter affirme ainsi que STILL: A Michael J. Fox Movie est « le portrait profondément satisfaisant d’une légende ». STILL: A Michael J. Fox Movie n’a pas encore de date de sortie sur Apple TV+.