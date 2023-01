Apple a fait fort durant ce mois de janvier. Certes, la présentation du Reality Pro – qui avait certainement été planifiée ce mois-ci comme tous les produits « disruptifs » d’Apple (Mac, iPhone) – a été repoussée au printemps, mais Apple n’a pas hésité à dégainer une armada de nouveaux produits : l’annonce des puces M2 Pro et M2 Max, des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, du Mac Mini M2, le retour inespéré du HomePod, tout cela fait vraiment beaucoup pour un mois de janvier. En fait, c’est même du jamais vu à cette période de l’année. Alors pourquoi ? Pourquoi Apple a t-il lâché ses billes si tôt dans l’année, ne laissant guère logiquement à annoncer pour le printemps prochain que le Mac Studio M2 Pro/M2 Max et un nouvel iPhone SE ?

LA grosse surprise de ce début d’année chez Apple. Mais pourquoi si tôt ?

Les analystes se perdent un peu en conjectures à ce sujet mais certains imaginent que ces annonces pourraient permettre de lisser un trimestre plus mou que prévu. L’année pourrait avoir mal démarré pour Apple en terme de ventes, et le lancement de nouveaux produits peut alors rebooster les chiffres. L’hypothèse est crédible, d’autant que l’on est encore dans le grand flou concernant la tendance des ventes d’iPhone 14/14 Pro pour ce début d’année. Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 122 milliards de dollars pour le Q1 (oui, pour le trimestre !) et Apple s’assurerait ainsi de ne pas les décevoir.

L’autre option consisterait à dégager le ciel de la communication pour l’arrivée du prochain précieux, le bien nommé Reality Pro. Le casque de réalité mixte sera dévoilé probablement comme un nouveau paradigme, une pièce très importante d’un écosystème iOS toujours plus étendu. Si le produit est aussi avancé au plan technologique que ce qu’annoncent les rumeurs, Apple souhaite peut-être dégager la voie pour que rien ne vienne troubler le rouleau compresseur marketing qui ne manquera pas de se mettre en place dès l’annonce du produit.