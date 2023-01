La montée en charge est rapide, et elle est même saluée par les politiques. Le Ministre du commerce indien Piyush Goyal a ainsi déclaré récemment qu’Apple avait réalisé une nouvelle « success story » en 2022 : « Ils (Apple ) ont déjà 5 à 7% de leur fabrication (d’iPhone) en Inde. Si je ne me trompe pas, ils souhaitent monter jusqu’à 25% de production. Ils ont lancé les modèles les plus récents en provenance d’Inde, et fabriqués en Inde. » C’est la toute première fois qu’un membre du gouvernement de Narendra Modi confirme l’ambition « indienne » d’Apple, qui consisterait donc à moyen terme de délocaliser hors de Chine le quart de la production d’iPhone.

Mais il y a mieux encore puisque Ashwini Vaishnaw, le ministre des technologies de l’information, a tweeté il y a quelques heures qu’Apple était parvenu à exporter à partir de l’Inde pour 1 milliard de dollars d’iPhone, et ce sur le seul mois de décembre ! Si l’on en croit The Economic Times of India, Apple serait même la première société mobile basée en Inde à passer le cap du milliard de dollars de smartphones exporté vers d’autres pays. Actuellement, Apple fait produire en Inde des modèles d’iPhone 12, 13, 14 et 14 Plus, des iPhone principalement assemblés dans les usines de Foxconn et de Pegatron.