Place à la bêta publique pour l’application myCanal sur Mac. Elle débarque après la bêta fermée qui avait été proposée au mois de novembre. La version finale n’a pas encore de date de sortie, mais cela ne devrait pas tarder.

Canal s’est appuyé sur Catalyst afin de porter son application myCanal iPad sur macOS. Vous allez donc rapidement vous y retrouver si vous utilisez déjà la version sur tablette.

L’application permet de regarder les chaînes de télévision, que ce soit les chaînes Canal+ ou les autres (tout dépend de votre offre). Il y a aussi bien le direct que le replay. Aussi, on retrouve la possibilité de voir les films et séries disponibles sur la plateforme.

Il y a quelques avantages par rapport au site Web, comme le fait de pouvoir enregistrer les programmes et les regarder plus tard, sans forcément avoir une connexion Internet au moment du visionnage. On retrouve par ailleurs le mode Picture-in-Picture, le multi-live et plus encore.

La bêta publique de myCanal pour Mac est disponible par le biais de TestFlight, le système d’Apple. 10 000 places sont disponibles, vous pouvez donc rejoindre dès maintenant l’aventure en vous rendant à cette adresse. Une fois l’application téléchargée, entrez vos identifiants Canal et ce sera bon.

Comme dit précédemment, Canal ne dit pas encore quand la version finale de myCanal sera disponible sur Mac.