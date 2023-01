Une série franco-japonaise en préparation pour Apple TV+, voilà qui n’est pas courant ! Le service de streaming d’Apple s’enrichira cette année d’une série en huit épisodes basée sur le manga Les Gouttes de Dieu (Kami no Shizuku) de Tadashi Agi et Shu Okimoto. France Televisions et Hulu Japan sont en charge de cette production (il s’agit même de la première participation de France Television à un contenu Apple TV+) et le casting est déjà précisé, du moins pour les rôles principaux. Ainsi, Fleur Geffrier (Das Boat) interprèterait le rôle de Camille Leger tandis que Tomohisa Yamashita (Alice in Borderland) incarnerait Issei Tomine.

On notera ici que la production franco-japonaise a ici d’autant plus de sens que la série raconte l’histoire de Camille, une parisienne, qui part au Japon suite au décès de son père, Alexandre Leger, le créateur du Leger Wine Guide, qui vivait jusque là à Tokyo. Il s’agit là d’une (très libre) adaptation du manga seinen d’origine, ce dernier racontant les aventures de « Shizuku Kanzaki, fils de l’œnologue mondialement reconnu, Yutaka Kanzaki, récemment décédé et propriétaire d’une collection de vins très convoitée. Dans son testament, il décrit douze grands vins, les douze apôtres, ainsi qu’un treizième mystérieux vin idéal nommé Les Gouttes de Dieu. Afin de prendre possession de son héritage, Shizuku va devoir découvrir de quels vins il s’agit, dans une compétition avec Issei Tomine, un jeune œnologue réputé adopté par son père une semaine avant sa mort, dont il est légalement le frère. » (source Wiki)