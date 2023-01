On se disait aussi… Au mois de mars 2021, Apple abandonne le HomePod en rase campagne. Certes, les ventes de l’enceinte connectée ne crèvent pas le plafond, mais la firme de Cupertino est généralement pugnace et ne lâche pas facilement une nouvelle gamme de produits même quand les débuts sont difficiles (l’Apple Watch en est un bon exemple). Dans son dernier billet de blog Daring Fireball, le journaliste et spécialiste de la tech John Gruber laisse entendre que ce ne sont peut-être pas les mauvaises ventes du HomePod qui auraient poussé Apple à arrêter les frais mais bien… des soucis de fiabilité, voire de conception hardware !

L’argument se tient, car en effet, la page support du HomePod est remplie de plaintes d’utilisateurs en colère, et l’on constate la même vague d’insatisfaits du côté des forums sur Reddit ou sur d’autres réseaux sociaux. Les soucis remontés vont du plus bénin (lenteur de Siri, problèmes de connexion) au plus sensible (appareil qui ne fonctionne plus sans raisons apparentes). Apple était-il au courant de cette fiabilité pour le moins aléatoire ? Sans aucun doute, et il est en effet possible que l’arrêt du HomePod ait été décidé afin de limiter la casse financière en cas de procès en class-action (assez courants aux Etats-Unis).

Un autre argument semble faire pencher la balance du côté d’une faiblesse hardware et/ou software : Apple a relancé son HomePod à un tarif plus élevé que l’original, comme si la perspective de ventes moyennes (dues au prix) n’était pas réellement un problème. Mais si le faible niveau des ventes n’est pas en soi un problème (du moins dans un premier temps) pourquoi Apple aurait-il arrêté de commercialiser le premier modèle ?