Halfbrick est l’un des studios emblématiques du bon jeu mobile à la fois addictif et bien fichu. On doit notamment à ce studio le giga populaire Jetpack Joyride, dont la version Apple Arcade est d’ailleurs régulièrement mise à jour avec de nouveaux niveaux et contenus. Durant son Halfbrick Beyond Digital Showcase, Halfbrick a annoncé Dan the Man 2, suite de l’excellent jeu de plateforme Dan the Man, ainsi que deux « retours » comme des Madeleines de Proust du jeu mobile. Le twin stick shooter Age of Zombies reviendra donc dans l’App store dans une version forcément améliorée (mais très proche de l’original), et il en va de même pour l’addictif Fish out of Water, un jeu de précision et d’adresse où il s’agit d’envoyer des poissons (ou des baleines) le plus loin possible sur un plan d’eau.



Dan the Man 2 devrait être disponible dans l’App Store durant l’été prochain mais il n’y a pas encore de dates pour les retours d’Age of Zombies et Fish out of Water. C’est peu dire que nous attendons tout cela avec une grande impatience…