Tapbots, qui a édité Tweetbot comme client Twitter, propose aujourd’hui Ivory, une nouvelle application pour le réseau social Mastodon. Elle est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Les premiers tests ont eu lieu en novembre dernier. Seulement quelques places étaient disponibles. Récemment, Twitter a banni les clients Twitter et donc Tweetbot. Tapbots a donc davantage de temps pour s’occuper d’Ivory, ce qui explique une disponibilité aujourd’hui et l’arrivée prochaine de nouveautés.

Ivory a un visuel semblable à celui de Tweetbot, offrant la même interface générale avec des onglets pour une vue de la timeline sur la page accueil, les mentions, les notifications, le profil, les listes et plus encore. Les utilisateurs qui ont pu profiter de Tweetbot ne seront donc pas dépaysés.

La prise en charge de plusieurs comptes, les avertissements sur le contenu, la mise en sourdine et les sondages, ainsi que les signets, les tendances, les statistiques sur les messages, l’accès aux GIF et les options d’affichage des timelines locales et internationales sont également disponibles. On retrouve par ailleurs plusieurs icônes et quelques thèmes.

À date, Ivory n’est pas aussi complet que Tweetbot, mais les développeurs vont faire le nécessaire pour améliorer l’expérience. Une feuille de route est d’ailleurs disponible sur le site de Tapbots, montrant que l’édition de profil et de messages va voir le jour, tout comme un meilleur support pour les hashtags, un meilleur onglet pour les notifications et plus encore.

Ivory est disponible gratuitement sur l’App Store. À noter que la version gratuite propose seulement d’avoir une expérience de mode de lecture seule. Ceux qui veulent la version complète doivent payer 1,99€/mois ou 17€/an.