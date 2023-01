Les indices s’accumulent concernant les noms des prochains produits Apple relatifs à la réalité mixte. Ce serait donc Reality Pro pour le casque, RealityOS pour le système d’exploitation des idevices rattachés au casque, et xrOS pour le système d’exploitation du casque lui même. Toujours à l’affût, Mark Gurman a repéré un dépôt de marque xrOS… en Nouvelle-Zélande ! La marque a été déposée par une société du nom de Deep Dive LLC, et tout porte à croitre qu’il s’agit d’une société-écran qui permet à Apple de masquer des informations sensibles à quelques mois de la présentation du casque. Le dépôt de marque xrOS n’est accompagné d’aucun descriptif, ce qui confirme un peu plus que la société qui a effectué le dépôt souhaite escamoter toute information qui permettrait de confirmer les rumeurs.

A shell company continues to file trademarks globally for “xrOS” – the name Apple is using internally for its headset’s operating system. The latest was earlier this month in New Zealand. https://t.co/zPoMafVmAE pic.twitter.com/Pea7wjkPYv

— Mark Gurman (@markgurman) January 23, 2023