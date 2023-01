Apple aurait-il la rancune tenace ? Deux anciens ingénieurs de la firme à la pomme ont en tout cas confié au Financial Times que l’arrivée d’Android sur le marché n’avait jamais été vraiment digérée par le staff dirigeant d’Apple, jusqu’au point de vouloir éjecter Google de la plateforme iOS. Apple se serait ainsi lancé dans une « guerre silencieuse » contre Google, une guerre marquée par plusieurs étapes clefs. Ainsi, le lancement d’Apple Maps (Plans) bien que globalement raté, avait pour origine le refus de Google d’accorder à iOS la fonction turn-by-turn dans Google Maps, fonction évidemment disponible sur Android.

C’est toujours la même rancune envers Google qui aurait poussé Apple à développer AppleBot, un moteur de recherche qui a été un temps utilisé par Siri et Spotlight. Les efforts d’Apple pour mettre au point ce moteur seraient d’ailleurs à l’origine des rumeurs sur un véritable moteur de recherche signé Apple et concurrent de Google Search. Enfin, et avec plus de succès cette fois, Apple aurait lancé sa propre plateforme publicitaire et durcit les conditions d’exploitation des données publicitaires sur l’App Store, là encore pour diminuer les recettes publicitaires de Google sur iOS.