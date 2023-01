Second volet de l’excellent Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre édité par Ubisoft, Valiant Hearts: Coming Home prend date sur iOS… et pour les abonnés Netflix. La firme au N rouge a en effet mis la main sur cette nouvelle production « qualitative », au point que le catalogue gaming de Netflix commencer à ridiculiser Apple Arcade, tout au moins sur les sorties les plus récentes. Valiant Hearts: Coming Home, toujours édité par Ubisoft – qui a signé un partenariat avec Netflix – et développé par Ubisoft Montpellier, sera donc disponible dans l’App Store le 31 janvier prochain. Le jeu place toujours son action lors de la première guerre mondiale et met en scène deux frères, Freddie et James, qui devront survivre dans l’enfer des tranchées dans l’espoir de se retrouver à la fin du conflit.

A noter que durant l’aventure, le joueur sera emmené à faire le rencontre de certains personnages déjà vus dans le premier volet. Freddie était d’ailleurs l’un des personnages jouables de Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre. Cela sent très fort la bonne pioche pour le catalogue Netflix.