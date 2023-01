De nombreux employés d’Apple rechignent toujours à retourner travailler à l’Apple Park et privilégient un ou deux jours de télétravail par semaine, moins à cause des risques liés au Covid qu’à cause des mesures assez drastiques qu’Apple a mis en place à l’entrée de ses boutiques et de ses bureaux. Jusqu’ici, les employés travaillant dans les bureaux devaient fournir un test anti-covid avant de rentrer dans les bâtiments, un test qui ne sera donc plus obligatoire désormais. Apple remet aussi en place un congé maladie « spécial COVID-19 » d’une durée de 5 jours, à condition bien sûr de fournir un test positif au Covid.

Ce congé de 5 jours maxi sera proposé jusqu’au mois d’août 2023 (et sera sans doute reconduit si la pandémie n’est toujours pas enrayée). A noter aussi que depuis le mois de mars 2022, les employés corporate ou ceux travaillant dans les Apple Store ne sont plus obligés de porter un masque de protection dans les pays où le niveau de pandémie est jugé faible. Ces allègements préfigurent-ils une WWDC en live et avec un vrai public ? On l’espère de tout coeur !