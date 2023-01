Le marché du mobile a pris cher lors du quatrième trimestre 2022. Si l’on en croit IDC et d’autres sociétés d’analyse, c’est même du jamais vu à cette période de l’année. Le secteur dans son ensemble aurait accusé une baisse des ventes de -18,3%, lors du trimestre généralement le plus « consumériste » de l’année ! Le gadin est tellement monumental sur le trimestre qu’il accroit la baisse globale des ventes sur l’année, soit -11,3% pour l’ensemble du secteur. Aucun fabricant n’est épargné, pas même Apple. Le californien, habitué à tenir le cap quand d’autres écopent sur le pont, enregistre cette fois une chute des ventes de 15% (-14,9% exactement) sur la période. Certes, c’est « moins pire » que les -15,6% de Samsung (même pas 60 millions d’unités sur un Q4 !), les -26,3% de Xiaomi, ou les -18,9% de vivo, mais il n’y a vraiment pas de quoi plastronner.

IDC met ces mauvais résultats sur le compte de l’inflation mondiale et d’une demande en baisse, mais passe (trop) rapidement sous silence le fait que du côté d’Apple, le pourcentage de baisse correspond à peu de choses près à ce que nombre d’analystes avaient envisagé… suite aux évènements de l’usine de Zhengzhou ! Les émeutes dans la plus grosse usine de production d’iPhone avaient en effet brisé le circuit de disponibilité des iPhone 14 Pro et Pro Max, les modèles les plus convoités chez Apple.

Les analystes tels que Ming Chi Kuo évaluaient alors la perte pour Apple, en volume d’iPhone distribués, entre 10 et 20 millions d’iPhone (entre 15 et 20 pour Kuo). Un simple coup d’œil au tableau d’IDC confirme qu’Apple a vendu lors du Q4 2022 environ 13 millions d’iPhone en moins que lors du Q4 2021. Cela signifie quoi ? Que les concurrents d’Apple peuvent remercier leur bonne fortune : sans les évènements de Zhengzhou, Apple aurait sans doute « superformé » par rapport à la tendance du marché, et maintenu un niveau de vente très proche de celui de 2021. Cela aurait suffi pour créer un véritable gouffre entre Apple et ses poursuivants. On ne refait pas l’histoire ceci dit, mais Apple est sans doute passé tout près d’un « choc » historique sur le marché mobile…