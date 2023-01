Shrinking, la série des créateurs de Ted Lasso, fait ses grands débuts sur Apple TV+. Avec son casting de folie (Harrison Ford, Jason Segel, Jessica Williams), et son scénario écrit par une équipe de choc (Bill Lawrence, Jason Segel, Brett Goldstein, Brian Gallivan) Shrinking semble avoir les atouts pour être la nouvelle série « tendance » du service de streaming d’Apple. Et puis il y a ce pitch, qui donne vraiment envie de regarder le premier épisode séance tenante : « Shrinking » suit un psychologue en deuil qui commence à enfreindre les règles de la thérapie et à dire à ses patients tout ce qu’il pense vraiment. Passant outre sa formation et son éthique, il se voit initier des changements énormes et tumultueux dans la vie de tout le monde… Y compris dans la sienne ».

Voilà qui sent bon la « feel good série », ce dont on ne se plaindra pas en ces temps de sinistrose. Les deux premiers épisodes de Shrinking sont immédiatement disponibles sur Apple TV+, puis tous les vendredi pour les épisodes suivants.