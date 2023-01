L’iPhone domine désormais les deux principaux marchés mondiaux du smartphone : aux Etats-Unis, près d’un smartphone vendu sur deux est un iPhone, et en Chine, l’iPhone a consolidé sa position en tête des ventes lors du quatrième trimestre 2022, avec 23,7% de part de marché. Si l’on en croit les données de Counterpoint, Apple est le seul fabricant du top 5 chinois à grapiller des parts de marché, ce alors même que les ventes d’iPhone ont légèrement baissé de 3% sur la période. Seul Huawei, à la 6ème place, a vu ses ventes progresser sur le Q4. Apple aura donc réalisé l’exploit de se placer en tête d’un marché hyper compétitif et longtemps dominé par des appareils moyens de gamme aux tarifs attractifs. La politique commerciale agressive d’Apple en Chine (nombreuses promotions sur les iPhone) a aussi favorisé les ventes, de même que le lancement d’iPhone de plus grande taille (modèles « Max » et maintenant « Plus »).

Le marché chinois du smartphone dans son ensemble accuse une baisse des ventes de 15% sur le Q4, et les trois premiers trimestres de 2022 enregistraient déjà des niveaux de baisse similaires. Même durant le mois décembre, généralement dans le vert, la baisse des ventes à été significative (-5%). Les restrictions liées au Covid-19, puis le début de panique lié à la pandémie après la levée de ces mêmes restrictions, ont sans doute joué un rôle important dans ces mauvais chiffres.