Le designer Marcus Kane a synthétisé dans un rendu 3D les rumeurs les plus crédibles sur le futur casque Reality Pro d’Apple. Ce concept « réaliste » dévoile un design proche du look de lunettes de ski, soit un form factor plutôt épuré et élégant pour un casque de réalité mixte, d’autant qu’il ne faut pas oublier que ce dernier disposerait d’une douzaine de capteurs (pour l‘eye tracking, le hand tracking, le face tracking et même le body tracking). Le plus notable dans ce rendu, c’est bien sûr la batterie externe de forme rectangulaire reliée au casque en filaire. Apple n’aurait pas trouvé d’autre solution pour garantir un casque léger (entre 300 et 400 grammes) et relativement autonome à la fois (2 heures).

On pourra rétorquer que le Pico 4 est relativement léger (un peu de plus de 300 grammes en façade) avec une batterie intégrée à la sangle rigide, mais c’est un peu vite oublier que le casque d’Apple serait équipé de deux processeurs, dont un M2 custom encore plus puissant que le M2 qui embarque actuellement dans les Mac. La puce dédiée H2 devrait gérer quant à elle les données récoltées par les nombreux capteurs. Cet attirail technologique de pointe nécessiterait donc logiquement une batterie de plus grande capacité que celle d’un Pico 4 (ou d’un Meta Quest 2) afin d’assurer une autonomie similaire.

La batterie externe du Reality Pro se porterait idéalement à la taille, et il y a de forts chances que ce cette dernière se recharge par induction via MagSafe. Marcus Kane estime qu’il y aura un point de recharge MagSafe soit directement sur le casque, soit sur la batterie elle-même. La batterie pourrait être changée à chaud (batterie tampon dans le casque ?), de façon à pouvoir augmenter l’autonomie sans rupture de l’activité VR/AR.

Pour rappel, Apple présenterait son casque XR Reality Pro durant le printemps, juste avant ou pendant la prochaine WWDC. Le prix avoisinerait les 3000 dollars.