Apple TV+ fait confiance à Acapulco, au point de renouveler la série pour une saison 3. Le tournage débutera au printemps et il y aura 10 épisodes au total. Pour rappel, ce fut le premier programme du service de streaming à être en deux langues.

« Nous, chez 3Pas Studios, sommes reconnaissants d’Apple TV+, qui est le foyer idéal pour Acapulco, ainsi qu’à notre partenaire de production Lionsgate, aux réalisateurs, aux acteurs et à l’équipe », a déclaré Eugenio Derbez, qui joue dans la série et se veut un producteur exécutif. « Nous avons toujours cru que les histoires que nous racontons sur nos communautés et nos cultures peuvent trouver un écho auprès du public mondial, alors montez la climatisation, il va faire beaucoup plus chaud au Las Colinas Resort ».

« Nous avons constaté une réponse écrasante de la part des spectateurs du monde entier qui sont tombés amoureux d’Acapulco », a déclaré pour sa part Morgan Wandell, responsable des programmes internationaux pour Apple TV+. « Eugenio, Austin, Ben, Eric, Kim et les talentueux acteurs et l’équipe d’Acapulco ont créé une série feel-good qui a beaucoup de cœur, d’émotion et de rires, et nous sommes impatients d’en apporter encore plus dans la troisième saison ».

Dans la saison 3 d’Acapulco, c’est le moment de réconcilier les erreurs du passé et de prendre de nouveaux départs excitants. Dans l’histoire actuelle, Máximo, plus âgé, se retrouve dans un Las Colinas qu’il ne reconnaît plus. Alors qu’en 1985, le jeune Máximo continue de gravir les échelons de la réussite tout en mettant en péril les relations qu’il a eu tant de mal à construire.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour la saison 3 d’Acapulco sur Apple TV+.